Referência no Brasil quando o assunto é hotelaria de luxo, a arquiteta paulista, Patricia Anastassiadis, assinará o conceito de um residencial inédito para Goiânia: o Legacy City Home, projeto é encabeçado pela City e OM Incorporadora.

A arquiteta e designer fala sobre o novo projeto, que ficará localizado no setor Marista, nesta quinta-feira (25), às 17h, no perfil da City no Instagram. A live tem mediação do arquiteto Victor Tomé, que também assina o projeto.

Patricia tem atuação internacional, com projetos de ambientes interiores de hotéis como o Grand Hotel du Cap-Eden-Roc, na área mais glamurosa da Riviera Francesa, e o Palácio Tangará, atração de São Paulo pelo requinte e sofisticação.

A arquiteta e designer traz conceitos de seus trabalhos na hotelaria de luxo para o empreendimento em Goiânia, que aposta no segmento das casas elevadas - apartamentos que capturem a experiência de se viver em uma casa. As unidades terão de 270 a 690 m², sendo 4 ou 5 suítes, com vista nascente para o Parque Areião.