Rodízios e festivais de pizza, carne, petisco, comida japonesa e outros agradam consumidores que gostam da combinação entre volume x variedade. Com foco neste público, a rede goiana TioBak disponibiliza a partir da próxima quinta-feira, 26, "Festival do Tio". A ideia, segundo os proprietários, é abrir para degustação diversos sabores do menu atual em mini versões. A novidade estará disponível somente em pedidos feitos e consumidos nas lojas físicas da rede.

Valores

Individual - R$34,90: triobák + 3 mini sandubas: Agreste, Samurai e Gigante + 2 molhos a escolha.

Duas pessoas - R$59,90: trioBák + 6 mini sandubas: Samurai, Gigante, Corleone, Agreste, CheeseBacon e BÁK Bacon + 4 molhos.

Investimento e exepansão

Fundada em 2009, por José Wilson Borges, a rede de franquias possui atualmente 12 lojas em Goiás (11 físicas e 1 unidade voltada somente para o delivery), localizadas nas cidades de Goiânia e Anápolis. Hoje conta com três sócios, José Wilson Borges, Carlos Eduardo Borges e Rafael Campos. Com o crescimento da rede, a franquia iniciou a terceirização da produção dos ingredientes principais de seus sanduíches em 2015. A marca pertence à TBK Franchising, membro da ABF desde 2017, que também é detentora da franquia Underdog, da pizzaria virtual low cost Basili e da Basili Saladas.