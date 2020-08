Rede de supermercado Bretas amplia portfolio e ultrapassa 250 produtos

A rede de supermercado Bretas possui a linha de produtos de marca própria

A rede de supermercado Bretas está investindo cada vez mais em produtos da marca própria. Com itens que chegam a ser 15% mais barato do que os das marcas tradicionais, as opções de escolha são compostas por mais de 250 itens, de 68 categorias como de mercearia, limpeza e bebidas, entre outros. Esses produtos são resultado de parcerias com fábricas espalhadas pelo país e pelo mundo. Apenas no último mês de abril, os alimentos de marca própria movimentaram R$ 420 milhões, o que representa 8,1% a mais do que no mesmo mês do ano passado. A projeção para 2020 da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro) é otimista e, considerando todos os segmentos, indica um crescimento de 9,6% nas vendas, atingindo um faturamento de R$ 8 bilhões neste ano.

Supermercados investem cada vez mais em marcas próprias

I'm bão

O humorista goiano Jacques Vanier fechou parceria com a empresa Marajoara para ser o novo garoto-propaganda e embaixador da marca. O youtuber já soma quase 1 milhão de seguidores, só no Instagram, e é famoso pelos vídeos que falam do nosso 'goianês' e que valorizam, de forma engraçada e com um humor sem apelação, as nossas raízes.

Proteção para quem está na linha de frente

Covid-19: cápsula de transporte amplia proteção aos profissionais do Samu (Foto: Divulgação)

A Geolab, indústria farmacêutica instalada no DAIA, em Anápolis, doou uma cápsula de transporte que, acoplada na maca, reduz o risco de contágio e proporciona maior segurança. Aos hospitais públicos da cidade, a empresa também doou 12 câmaras de contenção de partículas que também protegem a saúde da equipe médica e oferecem opção de manuseio ao paciente.

Incorporações

Mercado imobiliário goiano retoma os lançamentos

Com a divulgação do Índice de Confiança da Construção (ICST), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que avançou em julho 6,6 pontos e alcançou 83,7 pontos, em uma escala de zero a 200, a Brasal Incorporações retoma os lançamentos para este segundo semestre aqui em Goiânia. Em um evento no estilo drive-in, a empresa confirmou o lançamento oficial do sexto empreendimento da na capital goiana que será erguido na T-37, entras as avenidas T-10 e T-11, no Setor Bueno. Ao todo, o empreendimento disponibilizará 294 unidades, com oito opções de apartamentos duplex e seis penthouses, além de ampla área de lazer.

McFeliz

A campanha McObrigado doou lanches para profissionais da linha de frente no combate à Covid-19