O tempo frio inspira solidariedade e vontade de ajudar quem mais precisa de agasalho. Para quem deseja contribuir doando casacos, roupas para todas as idades, cobertores e até roupas de cama, o empresário Igor Lobo juntamente com a pedagoda Iasminy Camargo criaram uma rede solidariedade que conta com a Osklen, da Alameda Ricardo Paranhos, como ponto de arrecadação.

A distribuição dos donativos arrecadados lá, ficará a cargo da Pastoral de Rua Irmãos Francisco.

Outra campanha nesse sentido também está sendo desenvolvida pelo Hospital de Saúde Mental Batuíra, localizado próximo ao Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás. A entidade está recebendo doações para adultos, internos do hospital.