A rede de restaurantes Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER realiza até 30 de novembro a campanha "Dê uma mãozinha para os Amigos do Bem". A ação tem como objetivo ajudar a ONG Amigos do Bem a seguir com sua missão de transformar a vida de famílias do sertão nordestino.

Para participar, é só adquirir pelo iFood ou em qualquer um dos mais de 70 restaurantes Mania de Churrasco! - localizados nos estados de SP, RJ, PR, GO, DF, SC e MG - o adesivo customizável no formato de “mãozinha”, que simboliza o apoio à causa, no valor de R$ 2,00.