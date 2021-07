Os empresários Leandro Canassa Abrão Gomes, Celma Canassa Abrão Gomes e Marília Gabriela Abrão Gomes Lobo inauguram no dia 2 de julho o primeiro quiosque The Mix Stanley, em Goiânia, que ficará no Piso I, no Flamboyant Shopping. Os três: mãe e filhos já são os distribuidores da marca no Centro-Oeste. O quiosque é a segunda loja no Brasil e o primeiro fora de São Paulo.

A Stanley é uma marca tradicional de produtos térmicos. São copos, canecas, garrafas e cuias para levar para o acampamento, trabalho, treino, confraternizações com amigos e outras tantas atividades.