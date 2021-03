A Atlantica Hotels International reinaugurou o Quality Hotel Flamboyant na última segunda-feira, 1º. Localizado no Jardim Goiás, com 189 apartamentos, o empreendimento retoma as atividades com novidades, como um novo bar e um SPA no rooftop, oferecendo massagens relaxantes, drenagem, reflexologia, limpeza de pele e outros serviços aos hóspedes.

A empresária Tatiana Sussuarana e a gerente geral Joelma Alves acompanharam todo o processo de reabertura do Quality Hotel Flamboyant, bem como implementação dos protocolos recomendados pela OMS, juntamente com a Atlantica Safe & Clean Protocol que garante a aplicação de ações rígidas para prevenção da COVID-19 (certificadas pelo InCor e auditadas pelo Bureau Veritas) aos novos clientes.

Novidades (Que devem funcionar após liberação do decreto municipal)

Reuniões

Além da excelente localização, os hóspedes do Quality Hotel Flamboyant poderão usufruir de completa infraestrutura. A área de eventos possui quatro salas de reunião, com capacidade para acomodar 160 pessoas em auditório. No espaço, encontra-se um amplo foyer, ideal para a realização de eventos corporativos e sociais com serviço completo de alimentos e bebidas, equipamentos áudio visuais além de wi-fi e estacionamento cortesia.

Saúde

O hotel possui um centro fitness com capacidade para até 10 pessoas e uma piscina localizada na cobertura com uma vista privilegiada para a cidade. O Hotel possui restaurante próprio, onde os hóspedes poderão optar entre os diversos pratos da culinária local e brasileira, que combinam ingredientes de alta qualidade e sabor inigualáveis.

Tipos de acomodação

São 189 apartamentos com diferentes configurações (superior, luxo e business) e capacidades, atendendo desde o hóspede corporativo que viaja sozinho, até famílias na suíte para até 4 pessoas.

Todos estão equipados com ar-condicionado, frigobar, TV Smart LCD, bancada de trabalho e wi-fi. O café da manhã é cortesia para todas as unidades.

O empreendimento está adaptado para circulação de cadeirantes e equipamentos para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção e visão.

Bem-estar

Dentre as novidades da reabertura, está um novo bar e um SPA localizado no rooftop do Hotel. No local, serão oferecidos diversos tipos de massagens corporais que visam o equilíbrio energético, emocional e corporal dos hóspedes, entre elas massagem relaxante, massagem mix, drenagem, reflexologia, SPA dos PÉS, Limpeza de pele e muito mais, realizado por profissional com formação acadêmica em fisioterapia.