QG Jeitinho Caseiro oferece 30% de desconto em três pratos até 30 de abril em Goiânia

O QG Jeitinho Caseiro instalado no Estação da Moda Shopping, preparou promoções que resultou em 40% a mais na quantidade de pedidos. Até o dia 30 de abril, três pratos estão com 30% de desconto, caindo para R$ 16,99: linguiça toscana, picadinho de frango ou empanado de frango, todos com opção de quatro acompanhamentos. As entregas acontecem das 9h às 22h (UBER Eats, Rappi e…