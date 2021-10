Nesta sexta-feira, 15, tem novidade para os amantes de cervejas artesanais! O pub La Birra, que atua há mais de 6 anos no mercado da Serra Gaúcha, desembarca em Goiânia e traz porções, hambúrgueres, pizzas e mais de 15 opções de chopps produzidos artesanalmente. O bar estará localizado na Avenida C-255, 243 no Setor Nova Suíça.

Gastronomia

No cardápio, podem ser encontrados diversos sabores de pizzas salgadas, que levam em sua massa o mais puro malte da cevada, enquanto as pizzas doces têm uma massa com cacau, que acentua os sabores e transforma numa experiência singular. Também conta com opções de batata frita acompanhada de molhos, hamburgueres clássicos que vão do tradicional carne e queijo, até o hambúrguer 4 queijos.

Formato de funcionamento

De acordo com os empresários, os clientes podem se sentir à vontade para serem eles mesmos, o bar permite que os frequentadores possam ficar tanto sentados nas mesas, quanto de pé, podendo pegar sua cerveja diretamente no balcão e vivendo o melhor da noite da maneira que se sentir melhor.

La Birra em Goiânia

Para Guilherme Cenzi Alberton, um dos sócios dos bares La Birra, a abertura do pub em Goiânia é um marco muito importante, pois representa uma nova fase não apenas para os bares, mas também para a cidade: “Desde o início do La Birra, sempre buscamos trazer nosso público para perto, não apenas consumindo, mas, principalmente, vivendo cada experiência que pode ser oferecida. Esse é o primeiro passo de uma expansão em que buscamos alcançar todo o país, levando a melhor cerveja e experiência”, conclui Guilherme.

História do La Birra

O espaço surgiu em 2015 na cidade de Caxias do Sul e, mesmo com uma pequena produção, sempre buscou o mesmo objetivo: a vontade de fazer a diferença no mercado, trazendo cervejas especiais de modo mais acessível a todos consumidores. O que começou com uma pequena produção de 100 litros por lote, se tornou uma fábrica com capacidade de produção de 50 mil litros mensais e referência na cena cervejeira regional.

Premiações

Com quase 10 premiações, há uma grande variedade de estilos e sabores que atendem todos os gostos, desde as mais amargas, como a melhor Black IPA da América, até para quem gosta de descobrir sabores e se aventura provando a Berliner Weisse Framboesa

Serviço:

Local: Setor Nova Suíça Av. C255, QD. 586, LT. 07, N° 243, ao lado da Praça Nova Suíça.

Funcionamento: O bar funciona de terça à domingo.

Entrada: Não é cobrado couvert, ingresso e nem taxa de serviço!