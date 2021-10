O Projeto Brasileira promove nesta sexta-feira (29) às 10h, por meio do canal do YouTube, um bate-papo sobre a conscientização e prevenção ao câncer de mama.

A conversa será mediada pela jornalista Mariana Martins e conta com a participação de Gracinha Caiado, primeira-dama do estado de Goiás, da empresária Helena Ribeiro, ginecologista Ana Flávia Cavalcante, radiologista Mariana Mesquita, psicóloga Patrícia Silva e da ginecologista que está enfrentando o câncer de mama Sandra Portela.

O objetivo é promover a conscientização sobre os sintomas e as formas de tratamento do câncer de mama. “Nós, que convivemos com tantas mulheres de força, queremos cooperar levando informação, histórias reais e empoderadoras mais longe e inspirando a colaboração”, declara Sandra Gusmão, uma das idealizadoras do Projeto Brasileira.

O encontro será realizado em espaço cedido pelo Sicoob UniCentro Br, uma das instituições apoiadoras do Projeto Brasileira, e seguirá todos os protocolos de segurança sanitária. A transmissão será realizada neste link.

PROJETO BRASILEIRA

Homenagear a trajetória de sucesso de mulheres que se destacam em diferentes segmentos e trazer à tona vozes plurais de mulheres de diferentes idades, estilos e histórias de vida, mostrando como elas atuam, diariamente, em prol de uma revolução igualitária. Estes são os fios que conduzem o Projeto Brasileira (https://www.projetobrasileira.com/), iniciativa apoiada pelas cooperativas Sicoob UniCentro Br e Unimed Goiânia.

O projeto teve início em março de 2021 com o lançamento de uma revista com histórias inspiradoras de mulheres que se destacam em diferentes segmentos. Para o mês das mães foi produzida uma websérie no Instagram e Youtube do Projeto Brasileira com dez episódios que abordaram o tema maternidade sob diferentes perspectivas.

Para outubro, mês de conscientização do combate ao câncer de mama, o Projeto Brasileira realiza o bate-papo com transmissão em seu canal do YouTube para compartilhar informações importantes sobre a saúde da mulher. Todas as ações realizadas estão disponíveis nas redes sociais do projeto.

Serviço:

Live Outubro Rosa – Projeto Brasileira

29/10, sexta-feira – 10 horas