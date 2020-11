O Bretas realiza até o dia 30 de novembro um festival de produtos próprios. O portfólio da marca da rede está com desconto médio de 20%, dependendo da categoria. Os preços podem ser encontrados nas 80 lojas de Goiás e de Minas Gerais. São 283 itens, de 68 categorias como de mercearia, limpeza e bebidas, entre outros que estão com ótimos preços.

Os produtos de marca própria chegam a ser 15% mais barato do que os das marcas tradicionais. De acordo com a Kantar, marcas próprias conquistaram 2,2 milhões de novos consumidores no primeiro semestre deste ano, a penetração de 29% em junho de 2019 para 33% no mesmo mês de 2020.

A Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro) estima que 2020 fechará com essas marcas somando R$ 8 bilhões em faturamento, algo que, caso confirmado, significará um avanço de 9,6% na comparação com o ano anterior.

Os itens da marca Bretas são resultado de parcerias com fábricas espalhadas pelo país e pelo mundo. O portfólio está presente em diversas categorias, como armazém, perecíveis, bebidas, cuidados pessoais e higiene, cuidados com a casa e outros.