Pirenópolis recebe neste sábado (9) a primeira edição do curso: “American BBQ - Pirenópolis". O evento é realizado pelos empresários Hugo Siqueira e Carlos Naves e será comandado pelo renomado churrasqueiro e palestrante Bruno Panhoca.

O restaurante “Buteko do Chaguinha Piri”, localizado no Jardins Pireneus, será o palco do encontro de 8 grandes chefs do “American BBQ Brasil”.

A ação é voltada para os amantes da boa carne e traz técnicas, teorias e práticas diferenciadas, que valorizam o sabor do nosso tradicional churrasco brasileiro.

Vagas abertas e limitadas

Serão apenas 30 vagas para o curso.

Para o grande público

No domingo (10), o grande público poderá experimentar as criações dos chefs convidados: Bruno Esquina do Ócio, Rodrigo Macellaio, Danilo Campos, Dom Rapha, Renan Lucas, Paulo Santana e Anderson Corrêa, além do cardápio e música ao vivo com Eli e Carol Colombini, durante o Festival de Carnes, realizado também no local.

Inscrições/reservas no (62) 98313-8779 ou em @butekodochaguinhapiri.