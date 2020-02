Praça passa a integrar roteiro dos moradores do Setor Bueno, em Goiânia

Empresas & Produtos

Praça ampla, gramada, com bancos, estacionamento, academia ao ar livre e pet place passa a integrar o roteiro dos moradores do Setor Bueno, na Rua T-37, entre as avenidas T-10 e T-11 (Foto: Divulgação)

Uma praça ampla, gramada, com bancos, estacionamento, academia ao ar livre e pet place passa a integrar o roteiro dos moradores do Setor Bueno, na Rua T-37, entre as avenidas T-10 e T-11. O espaço aberto ao público trata-se de ação da Brasal Incorporações que prepara para o terreno um empreendimento que deverá ser lançado em meados deste ano. A praça permanece até o início das obras.

Parceria

A Vólus, empresa de meios de pagamentos e gestão de benefícios, fecha parceria via HubDigital com a TecBan. A associação permite realização de saques em todos os estados brasileiros. O HubDigital foi criado para acelerar a conexão de instituições de pagamento, fintechs e bancos sociais com os mais de 23 mil Banco24Horas distribuídos por todo o país.

Convenção

O maior evento da Holding Adão Imóveis acontece na quarta-feira, 19. Na edição deste ano, 5 grandes nomes do ramo de consultoria, gestão, empreendedorismo e marketing digital vão palestrar para um público estimado de 600 pessoas. O evento é gratuito para corretores do grupo e incorporadoras e construtoras parceiras.

Certificação

A Atvos, produtora de etano, certificou sua primeira unidade agroindustrial de Goiás no RenovaBio, que viabiliza o cumprimento do Brasil no Acordo de Paris. A Unidade Rio Claro, em Caçu, está autorizada a emitir créditos de descarbonização que serão comercializados para que distribuidores de combustíveis fósseis atinjam suas metas de redução de emissões de gases.

Expresso

Ampliando sua programação de lazer para o feriado de Carnaval, o Flamboyant anuncia uma atração que sempre agrada as famílias: o passeio de Expresso pelos corredores do shopping. Disponível entre os dias 20 e 23 de fevereiro, a atração oferece vagões coloridos e sonorizados, que de forma lúdica, levam passageiros de todas as idades para uma experiência inusitada. Já chegou em Goiânia a nova e superior versão de uma das bebidas mais consumidas no Brasil. Grand Old Parr 18 anos faz sua chegada de forma incisiva no mercado goiano, dando uma nova e exclusiva opção para os apreciadores da bebida.

Carnaval

Entre os dias 22 e 25 de fevereiro, o público poderá conferir uma programação especial gratuita para toda a família entrar no clima da folia (Foto: Divulgação)