Os Plantadores de Água foram destaque recentemente no Fantástico. Mas afinal, quem são essas pessoas que se reuniram para a restauração dos processos ecológicos por meio do resgate da diversidade da fauna e da flora nativa, de forma a garantir o equilíbrio dessas áreas ao longo do tempo?

O grupo surgiu em dezembro de 2019, quando algumas pessoas se reuniram para participar de uma gincana para que fossem plantadas algumas mudas.

Inicialmente foram mobilizadas por meio de grupo de whatsapp na busca de pessoas que já eram envolvidas com ações ambientais e tinham em comum esse tipo de interesse. Depois do plantio os grupos continuaram se mobilizando em prol do meio ambiente, foram feitos plantio em várias áreas da capital.

Segundo a Meirinalva Maria Pinto, Presidente do Instituto Plantadores de Água o trabalho regenera áreas degradadas com o plantio de mudas nativas e frutíferas do Cerrado, focando na recuperação e conservação de áreas de recarga e nascentes.

A ideia surgiu quando a voluntária Meirinalva tomou conhecimento da gincana e convidou Eliamara, Ernesto, Maria José, Thamara e Wanessa e então se uniram nesse objetivo e buscaram mobilizar outras pessoas que aos poucos foram somando e ganhando força.

O grupo faz ações de plantio de mudas na época das chuvas, a maioria dessas ações, consiste no plantio de mudas em áreas degradadas, mas antes as áreas escolhidas precisam ser limpas e roçadas, é necessário se fazer um controle biológico prévio da população de formigas e cupins; marcação dos berços das mudas com distância aproximada de 5 metros entre ruas e cinco metros entre avenidas; abertura dos berços com cavadeiras e a correção do solo.

Os voluntários são convocados e avisado antecipadamente sobre o dia da ação de plantio. No dia escolhido, as mudas são colocadas nos berços, estacas e coberturas são instaladas para proteger a muda ao ser plantada, juntamente com essas mudas, são colocadas sementes da mesma espécie, de forma que se uma morrer, a semente pode germinar e se desenvolver, assim, o trabalho tem sempre um alto nível de sucesso.

Na fase de estiagem, é feita uma manutenção das mudas que consiste em roçagem, colocação de estacas, cobertura, combate a formigas, irrigação dessa área, e combate ao fogo que pode consumir as mudas plantadas. Além disso, o grupo sempre pede aos órgãos competentes para retirar o lixo que é jogado por moradores que, infelizmente, não tomaram consciência que é preciso cuidar dos espaços próximos ou não de suas casas.

O grupo Plantadores de Água promove visitas guiadas com o objetivo de promover a interação mais saudável com a natureza nesse ambiente, buscando benefícios para ambos, gerando conhecimento e consciência ambiental. As visitas são feitas em áreas urbanas e locais da região metropolitana de Goiânia, gerando uma forma de educação ambiental e realizando cursos na área ambiental, como a prática de plantio, conhecimento de plantas, agrofloresta. Além disso, além disso, são utilizadas as mídias sociais para lives, organização de roda de conversas, palestras com escolas, visando a promoção de consciência ambiental.

O grupo tem vários projetos em andamento, mas que alguns tiveram que ser suspensos por causa do momento em todos estamos passando. O plantio e manutenção, as lives, cursos online continuam acontecendo, mas os cursos presenciais e visitas guiadas tiveram que também foram suspensas, tão logo essa fase seja superada, retornaremos os trabalhos.

Os voluntários do grupo fazem de tudo para que o projeto Plantadores de Água seja reconhecido e que a população entenda a importância das árvores no ambiente urbano, sendo elas, fundamentais para a regulação do clima, melhorando o processo de infiltração de água no solo, no controle das erosões, no equilíbrio do regime de chuvas e no amortecimento de ondas sonoras; melhorando a qualidade de vida dos cidadãos em relação à arborização urbana, esse tipo ação se mostra positiva também no fomento às práticas de atividades lúdicas e físicas, propiciando uma diminuição no sedentarismo da população, estando assim, relacionada a valores políticos, sociais e econômicos.

O grupo Plantadores de Água já participou de várias reportagens em Goiânia e recentemente teve uma participação bem especial no Fantástico, no mês de fevereiro de 2021, onde o programa apresentou uma matéria feita pela jornalista Sonia Bridi, juntamente com Gilberto Gil, Sebastião Salgado, sobre a importância das árvores e a manutenção do meio ambiente.

“Nós do grupo Plantadores de Água procuramos trazer a educação ambiental na prática, porque não adianta simplesmente colocar uma muda no berço e não cuidar. Cuidar e recuperar áreas degradadas é uma ação permanente, onde cuidamos do verde e recuperamos a água daquele lugar, porque sem água não há vida, é por isso que o nosso grupo tem esse nome, Plantadores de Água. Venha fazer desse grupo conosco”, finaliza Meirinalva Maria Pinto - Presidente do Instituto Plantadores de Água.

Para quem estiver interessado em se juntar ao grupo ou ajudar de alguma forma, entre em contato pelo direct do Instagram: @plantadoresdeagua.