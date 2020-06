O inverno começa só no dia 21 de junho, e em Goiânia quase não faz frio, mas o Outback já se antecipou e preparou duas versões de fondue para a estação.

A partir desta segunda-feira (8), a casa lança dois novas versões para o prato que fez sucesso em 2019. Uma opção salgada com um mix de queijos - gruyere, ementhal e cheddar - e uma versão doce, com duas caldas de chocolate - meio amargo e branco - para combinar.

O fondues são acompanhados de pão australiano em formato de bowl e vão estar disponíveis pelo delivery do restaurante.

A opção salgada Cheese Fondue custa R$ 89,90 e é feita com queijos gruyere, ementhal e cheddar, com bites da original Ribs do Outback empanada, filet mignon em tiras, camarões empanados ao estilo Outback, cubos de frango grelhados, fritas e croutons de pão australiano. Acompanha molho Barbecue da casa.

Já o Chocolate Fondue sai por R$ 69,90 e tem as opções meio amargo e branco. O cliente pode escolher fazer o mix dos chocolates no famoso pão australiano para mergulhar os acompanhamentos do Outback: brownies de chocolate e de doce de leite Havanna, ambos com nozes pecãs, morangos, banana, marshmallows gratinados e calda de doce de leite Havanna.

O combo com os dois sabores sai por R$ 149 e promete fazer sucesso nesta semana em que é comemorado o Dia dos Namorados.

As novidades ficarão disponíveis por tempo limitado.