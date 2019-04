Outback Steakhouse de Goiânia apresentam menu exclusivo de almoço

Novos pratos

(Foto: Ricardo de Vicq de Cumptich, Ric)



Os restaurantes Outback Steakhouse de Goiânia apresentam um menu exclusivo de almoço com três novidades. Os novos pratos, por R$ 39, fazem parte da ação Special Lunch Menu. No menu, Ribs Pasta, a massa fettuccine no molho Alfredo, bacon e mix de queijos que, como toque final, ganha Ribs on the Barbie desfiada. As outras duas, Chicken Jack e o Jackaroo Filet.

Evento

Negócios A cidade de Nerópolis sediará a 1ª ExpoNerópolis, Feira da Indústria, Comércio, Agropecuária e Serviços no período de 16 a 20 de maio. São 56 estandes de empresas do município e da região. O objetivo é fomentar os negócios, atrair investidores, promover as empresas, lançar novos produtos e divulgar as potencialidades do município.

Projeto

Meio ambiente A JBS Ambiental lança duas novas operações em Goiás. As plantas, localizadas em Goiânia e Senador Canedo, serão responsáveis pelo reaproveitamento de cerca de 170 toneladas de plástico por ano, provenientes das atividades da Friboi nos mesmos municípios. O projeto reaproveita, por ano, 6,4 mil toneladas de plástico das operações da JBS.

Sustentabilidade

Plástico Enquanto algumas cidades brasileiras proibiram o uso de canudos de plásticos, Goiânia exibe diversos simpatizantes à causa. Num posicionamento muito atrelado a filosofia de sustentabilidade da Bontempo, a empresária Lívia Azevedo está presenteando clientes e arquitetos parceiros da marca com canudos de aço. A ideia é estimular pequenas mudanças de hábito que fazem diferença no meio ambiente e ainda incentivam um lifestyle mais sustentável.

Iguaria

Bebida A Tea Shop vai inaugurar no dia 2 de maio a segunda operação em Goiânia, desta vez no Goiânia Shopping. São mais de 130 tipos de chás a granel com selos de procedência nos países de cultivo e sistema de rastreamento para oferecer folhas frescas e aromáticas, além de acessórios para o preparo da infusão. A empresa já funciona no Shopping Flamboyant.

Moda

Atacado Em funcionamento desde janeiro no Shopping Mega Polo, na Avenida Bernardo Sayão, a loja de moda feminina Senhorita Lola, que atende o segmento atacadista, realizou nesta semana o lançamento de sua nova coleção. Intitulada Safira, ela promete impactar um público que busca sofisticação, modernidade e elegância em peças para ocasiões especiais e no dia a dia.