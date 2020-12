O Outback Steakhouse preparou uma surpresa para seus fãs e anuncia o lançamento do Choco Thunder Box. Uma caixa exclusiva com oito unidades de 25gr cada do brownie com nozes pecãs da icônica sobremesa da marca, o Chocolate Thunder from Down Under, cobertas com chocolate ao leite. A novidade se torna mais especial por ter uma embalagem especial, considerada uma ótima opção de presente.

Com o valor de R$ 29,90, o lançamento já está disponível e é edição limitada, ou enquanto durarem os estoques. Os fãs da rede podem encontrar o Choco Thunder Box tanto nos restaurantes físicos, quanto no delivery via iFood.