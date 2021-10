Para quem gosta de detalhes e tecnologia na decoração, um dos espaços indicados na CasaCor 2021 é o da Oggi Ambientes. A empresa apresenta com exclusividade no Brasil as resinas alemãs Steel Colors (tendência e sucesso mundial no segmento). O arquiteto Willian Hanna assina o espaço da Oggi na mostra e utiliza cores recém-chegadas em Goiânia.

A mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo termina nesta semana, na Capital.

Cozinha

A cozinha, considerada “o coração da casa”, trabalha a resina alemã Steel blue e composta com MDF Cumaru. A iluminação é pensada e disposta em led italiano dimerizado por controle e comando de voz Alexa Linha Oggi Chiaro.

Suíte

Na suíte do casal, uma cabeceira em mármore sobreposto de painel com palhinha Oggi Canucia. A ideia é contemplar as diversas preferências na convivência em casa. Dois closets (feminino e masculino) complementam o espaço.

Closets

O Closet masculino foi construído em resina alemã Brown, composto com detalhes traçados em laca, gaveteiros com puxadores internos e cabideiros em mesmo tom, puxadores externos exclusivos na cor preta.

O feminino também ganhou seus detalhes especiais em resina alemã steel gold. As prateleiras da linha Oggi alluminio sottile foram cuidadosamente selecionadas para dar toda sofisticação e confortabilidade do ambiente. Puxadores exclusivos banhados à ouro.

Sala

A estante, destaque na capa do Anuário da CasaCor, em laca com palhinha e iluminado.

Melhor do que descrever todo este mix é visitar e vivenciar este presente para vindo diretamente para Goiás. Toda casa destaca-se pelo luxo discreto, criada para “compartilhamento de afetos”, segundo William Hanna.