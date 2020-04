Neste período de quarentena, para apoiar empresas do segmento de alimentação, o Popular lança a ação "Seu delivery em O Popular". Serão anúncios grátis tanto no jornal impresso quanto no online durante todo o mês de abril.

A ação é destinada a micro e pequenas empresas do ramo alimentício, por exemplo, restaurantes e lanchonetes, que se enquadram nos serviços essenciais e com disponibilidade para o serviço delivery.

A ação é limitada para as primeiras 30 empresas que entrarem em contato por meio do link https://conteudo.opopular.com.br/delivery e realizarem o cadastro.