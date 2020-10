O Boticário recebeu um certificado Ecocert – organismo de inspeção e certificação fundado na França e que atualmente está presente em mais de 130 países. A nova linha Nativa SPA Orgânico traz produtos naturais, orgânicos, veganos e livres de testes em animais.

Responsável pela certificação orgânica dos cosméticos, a Ecocert tem como objetivo conscientizar a necessidade de desenvolver um modelo agrícola baseado no respeito ao meio ambiente e de oferecer reconhecimento aos produtores que optam por essa alternativa.

A certificação, feita em duas etapas rigorosas, incluiu, além da rastreabilidade dos insumos, a auditoria da fábrica para verificar os processos de fabricação da linha, desde o recebimento de sua matéria-prima, até o processo de expedição do produto envasado.

Para a fabricação dos produtos certificados orgânicos, a planta do Boticário, localizada em São José dos Pinhais/PR, passou por uma reformulação e adaptação de suas etapas de produção.

O Boticário conta com o selo Beauty Without Bunnies da certificadora People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), reconhecida organização de direitos dos animais. Em 2019 a marca conquistou também a aprovação pelo programa Leaping Bunny, que estabelece padrões cruelty free superiores aos exigidos pela legislação.