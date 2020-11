O empresário Leonardo Sousa Rezende, CEO da Nutriex e Rennova, entregou R$ 1 milhão em produtos para o Hospital Araújo Jorge, na capital goiana.

As empresas, que pertencem ao mesmo grupo, com atuação nacional e internacional, reuniram esforços durante a pandemia e fizeram diversas doações para reduzir o impacto da crise no país, apoiando instituições e profissionais na retomada do mercado.



De acordo com o CEO, no total, foram doados mais de R$ 30 milhões nos últimos meses. A Nutriex atua no mercado de saúde, higiene e proteção, há 20 anos. Já a Rennova é referência e líder no mercado de ácido hialurônico e harmonização facial no país. Atualmente as empresas empregam cerca de mil funcionários.

“Para nós, essa doação é muito importante do ponto de vista da saúde local. Queremos continuar colaborando com as instituições que estão sofrendo com a pandemia no país e esse foi um dos grandes objetivos do ano aqui na empresa”, declara Leonardo de Sousa Rezende, que vai entregar os produtos pessoalmente. Foram doados máscaras de proteção, álcool higienizador e vitaminas.

O Hospital de Câncer Araújo Jorge (HAJ) é a primeira e mais antiga unidade da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG). Há 64 anos, está no grupo dos maiores e melhores hospitais brasileiros especializados em cancerologia, atendendo, diariamente, cerca de 1.500 pacientes de todas as idades. Anualmente, são realizados mais de 50 mil atendimentos, sendo 88% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

"Além de contribuírem para a sustentabilidade do Hospital de Câncer Araújo Jorge, iniciativas como a da Nutriex geram impactos positivos para a sociedade como um todo, estimulando a conexão entre pessoas, empresas a causas nobres. Por isso, torcemos para que ações do tipo tenham continuidade e sigam fortalecendo as atividades da instituição, incentivando o amor ao próximo e melhorando ainda mais a assistência prestada ao paciente oncológico", finaliza Deuba Assunção, coordenadora do Setor de Desenvolvimento Institucional (SDI) do Hospital de Câncer Araújo Jorge.