Nespresso volta com o Cafezinho do Brasil

Sucesso da edição limitada de 2016, o Cafezinho do Brasil está de volta às xícaras dos apreciadores de Nespresso. Com sabor intenso, encorpado com notas herbais e um toque torrado, ele entra na categoria de intensidade 9 da marca.

O café que vem em cada cápsula é uma mistura de grãos arábicas do Cerrado Mineiro e do Espírito Santo, realçada…