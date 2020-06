Até sexta-feira (23), a Nespresso Professional e FoodPass promovem uma série de encontros virtuais voltados para produtores, restaurantes, chefs e empreendedores.

Os especialistas no universo da gastronomia responderão dúvidas de profissionais da cadeia do alimento no Instagram da FoodPass (@foodpass).

A ação faz parte do Food Summit, webinar que aconteceu na última segunda (22) com o objetivo de gerar conversas sobre questões essenciais para futuro do setor, durante e após a Covid-19.

Cada plantão de dúvidas vai abordar um tema diferente e acontecerá em dois horários por dia: das 10h às 11h e das 18h às 19h.

Confira a agenda completa:

23 de junho | 10h às 11h e 18h às 19h

Gestão financeira operacional de dia a dia | Renata Cruz (Fundadora do Foodness) | @reccruz

24 de junho | 10h às 11h e 18h às 19h

O Novo momento: Atendimento aos clientes, RH e Processos Operacionais | Erika Guedes (Sócio da Na Mesa Consultoria) | @namesaconsultoria

25 de junho | 10h às 11h e 18h às 19h

Remodelando seu negócio | Patricia Abbondanza (Fundadora da Foodlab) | @pati_abbondanza @foodlab.online

26 de junho | 10h às 11h e 15h às 16h

Experiência, serviço e operação | Priscila Nonaka (Diretora de Projetos da EGG) e Ciro Aidar (Professor na EGG) | @prinonaka @ciroaidar