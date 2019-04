Uma saborosa notícia para os amantes de café. A Nespresso anunciou a inauguração da sua primeira boutique em Goiânia. A loja, que segue o estilo Pop Up, será inaugurada no dia 26 de abril no Flamboyant Shopping Center.

Localizada no terceiro piso do complexo de compras, a Pop Up terá 24m² e apresentará cafés, máquinas e acessórios da marca, além do conhecido e personalizado serviço de especialistas em café. A loja também terá um ponto coleta de cápsulas utilizadas que são destinadas para reciclagem.

“Para nós é um prazer chegar a Goiânia. Passamos por um longo estudo de mercado para entender o comportamento de nossos consumidores e a receptividade da marca e, enfim, entregar a melhor experiência em café para esta região”, afirma Cristiano Ferrario, Head de Boutiques da Nespresso no Brasil.

A loja de Goiânia segue o novo conceito de boutiques, apresentado pela primeira vez no Brasil em janeiro, na unidade Oscar Freire, em São Paulo.

Atualmente, a Nespresso possui 27 pontos de venda, sendo 20 boutiques fixas e 7 temporárias. Na região Centro-Oeste, há 2 boutiques fixas em Brasília e agora, a nova Pop Up em Goiânia, totalizando 3 pontos físicos.

Para marcar a chegada a Goiânia, a Nespresso promoverá um jantar de inauguração no dia 25 de abril para convidados no Kabanas e em conjunto de um evento de boas-vindas à nova boutique.