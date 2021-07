A MRV, plataforma de habitação, Órbi Conecta e a Digital Innovation One, lançam o 'bootcamp' (treinamento intensivo) MRV Front End SPA Developer, com oportunidades de contratação de forma presencial e remota para participantes de todo o país.

O programa disponibiliza 10 mil vagas gratuitas de estudo para profissionais que querem migrar de carreira, ampliar conhecimentos ou mesmo iniciar na linguagem front-end mais usada no mundo, o JavaScript, e sua biblioteca React, além de outras tecnologias como o Redux e Hooks.

Os participantes também poderão construir projetos e desenvolver algoritmos ao longo do bootcamp. As inscrições podem ser feitas pelo link: orbi.co/techboost

Esse é o segundo bootcamp da MRV dentro do programa Órbi Academy Techboost. "Através do projeto mais de 50 mil pessoas, em todo país, já estão tendo acesso a oportunidade de estudar para atuar em uma das carreiras mais promissoras da atualidade: desenvolvimento de software. As entrevistas de contratação já estão acontecendo e espero que muitos desenvolvedores se conectem à MRV nesse propósito de prover um lar para milhares de brasileiros." menciona Anna Martins, CEO do Órbi Conecta.

O que faz um front-end?

Os profissionais front-end, entre outras possibilidades, são responsáveis por toda a interface gráfica de um site ou aplicativo, a parte visual e que interage com o usuário, desenvolvida por meio de código. No bootcamp MRV Front End SPA Developer os inscritos terão mentorias exclusivas com os experts da MRV para tirar dúvidas e conhecer o dia a dia de um desenvolvedor na maior companhia de habitação da América Latina.

Inscrições: