A Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, Design e Paisagismo de 2021, a ser realizada de 15 de outubro a 15 de dezembro, em Goiânia, no setor Bueno, traz um espaço em homenagem ao cantor Marrone, dupla com Bruno.

A arquiteta Iura Mendonça se encontrou com o cantor na última semana para levantar detalhes e nuances do espaço que vai homenageá-lo na Mostra. A dupla está empolgada com o ambiente que vai trazer um pouco da história de Marrone.

Com o tema “Cultura da Música Sertaneja”, apresenta tendências do mercado em uma ampla e charmosa casa da Rua T-33, de propriedade da Enec Engenharia.