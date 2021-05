A goiana Renata Galvão e a mineira Glycia Mundim lançam ainda neste mês de maio uma coleção de vestidos de noiva que vai levar a marca Lov Lov, criada pelas sócias.

As fotos da nova coleção serão feitas no dia 18 de maio na Chácara Villa das Flores (@chacaravilladasflores). A vontade de traduzir a identidade única de cada mulher, seus sonhos e anseios, por meio de vestidos inspiradores motivaram as empresárias em criar a Lov Lov. As duas já são proprietárias da conceituada Bambu & Co. (@bambubrasil).