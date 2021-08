Com 53 anos de atuação no mercado moveleiro em 14 estados brasileiros, a Marel Design Mobili desembarca em Goiânia. A loja concept foi inaugurada na Rua 137, 455, no setor Marista, na última semana pelas franqueadas Márcia e Maria Augusta Melo e apresenta um universo de móveis planejados sofisticados, com tecnologia alemã e a sofisticação do design italiano.

O local foi apresentado em evento ao ar livre na última segunda-feira, 16, o menu da noite foi assinado pelo buffet Splendore, com drinques do barmen Lucas Bueno e trilha sonora do Dj e saxofonista Tom Faria, acompanhado do violinista Raffael Borges.