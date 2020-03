Marcas alteram logo após pandemia do coronavírus

Recado das marcas

Algumas marcas alteraram seus logotipos após a pandemia do novo coronavírus se espalhar pelo mundo. Arcos do McDonald’s, por exemplo, foram separados ao meio e as mãos do Mercado Livre, soltas e substituídas pelo cumprimento com os cotovelos. Também foram reformulados os logotipos do LinkedIn, Mastercard, Nike. Os círculos Mastercard e os anéis da Olimpíada mantêm distâncias…