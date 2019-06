Marca promove evento com palestras em Goiânia

Marca

Lançamento A empresária Rayana Pimentel, representando a marca Abelha Rainha, recebe convidados na noite desta segunda-feira, a partir das 19h em evento de lançamento da nova marca. A ação acontecerá no Restaurante Terraço New York, no setor Marista, e contará com a presença dos colaboradores da empresa e…