Com 500m² de área, a varejista Magazine Luiza abriu uma unidade no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. No local, são comercializados produtos dos setores de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, presentes, brinquedos, hobby e lazer, informática e telefonia.

Outra marcas já operam no shopping, como: Casas Bahia, Novo Mundo, Primetek, Fujioka, Ponto Frio, entre outras.

A operação do Magazine Luiza no Buriti Shopping conta com 35 colaboradores diretos e 8 indiretos. A inauguração, que sempre gera expectativa, com pessoas dormindo nas filas gigantes esperando a abertura durante as madrugadas, o Magalu precisou adaptar um novo formato durante a pandemia.

A empresa segue todos os protocolos sanitários para garantir a segurança do seu público, e não anuncia data de inauguração e nem horário, para não gerar aglomerações.