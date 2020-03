Madalena Gastrobar lança serviço de entrega a domicílio.

Delivery

O Madalena Gastrobar encerrou suas atividades de salão e lançou serviço de entrega a domicílio. O cliente pode fazer pedidos por meio do Whatsapp ou em aplicativos como: iFood e Rappi. O sistema de entregas estará disponível a partir de hoje (20) e chega ao mercado com cuidado redobrado na sua higienização e seguindo todas as normas de segurança orientadas pelo…