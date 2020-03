Loja no 2° piso do Shopping Flamboyant recebe convidados em inauguração

Inauguração

Aberta recentemente, no 2° piso do Shopping Flamboyant, a loja de roupas masculina Loft, recebeu convidados em um coquetel de inauguração, com produção de Romulo Diogo. Segundo a empresa, a marca surgiu da importância de criar um estilo adaptado a uma nova realidade integrada no objetivo de atender ao homem moderno, com novas experiência para quem procura…