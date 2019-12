Klebber Toledo é a cara do inverno 2020 da Sallo. O shooting day ocorreu em estúdio fotográfico de Goiânia, num cenário estruturado com luzes que remetem ao mood da coleção Lift Off, trazendo uma pegada tecnológica, com tecidos corta-vento, tintas termocromáticas, estampas geométricas, variantes entre cores frias e cores que serão tendência nas principais plataformas de moda do…