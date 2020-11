O Flamboyant Shopping recebe até o dia 13 de dezembro, a campanha 'Natal Presente', que conta com a organização da TV Anhanguera em parceria com o Instituto Flamboyant, Lions Clube Marista, Cufa Goiás, além do apoio da rede de Supermercados Bretas.

A ação tem o objetivo de suprir ainda mais as necessidades das famílias carentes. Agora, em vez de adotar uma cartinha, a população poderá doar brinquedos, roupas e alimentos.

No Flamboyant Shopping, o ponto de coleta está localizado no Piso 1, em frente às lojas Mundo Ri Happy e Kalunga. São bem-vindos brinquedos novos ou usados, desde que em bom estado de conservação; roupas adulto e infantil, também em bom estado; e alimentos não perecíveis, exceto sal e fubá.

As doações também podem ser feitas nos Supermercados Bretas da capital, de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.

Sobre a campanha Natal Presente

Desde sua primeira edição, em 2014, o projeto superou a meta de arrecadação e mostrou que a solidariedade corre no sangue dos goianos. A expectativa inicial era de 5.000 brinquedos, mas campanha recebeu 8.600 brinquedos e 2.000 livros em doações. Desde então, a campanha Natal Presente distribui alegria com a ajuda de toda sociedade. Artistas, jornalistas, apoiadores e toda a comunidade se unem, ano após ano, para fazer o Natal mais feliz.

Serviço campanha Natal Presente:

Realização: TV Anhanguera

Período de doações: 13 de novembro a 13 de dezembro

Parceiros: Instituto Flamboyant, Lions Clube Marista e Cufa Goiás

Apoio: Supermercados Bretas

Locais de recebimento das doações :

Shopping Flamboyant - Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás, Goiânia/GO - Stand Piso 1 em frente às lojas Mundo Ri Happy e Kalunga

Horário: o mesmo de funcionamento do shopping

Rede de Supermercado Bretas da capital, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo