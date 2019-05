Inscrições para o CEO Fórum 2019 estão abertas

CEO Fórum 2019

Estão abertas as inscrições para o CEO Fórum 2019, um dos principais encontros empresariais de Goiás. Realizado pela Amcham Goiânia, o evento, que ocorre dia 26 de junho, das 13h30 às 18h, no Oliveira’s Place, debate Inovação e Legado nos negócios e marca o centenário da Amcham Brasil, entidade que reúne 30% do PIB brasileiro e 9% dos empregos formais…