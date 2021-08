A EBM Desenvolvimento Imobiliário dá início ao segundo semestre com o seu novo produto da Linha Wish, que já soma mais de 800 unidades lançadas a nível nacional, agora no Setor Bela Vista, em Goiânia

Somente no primeiro semestre, a incorporadora vendeu o equivalente a R$ 120 milhões, com dois empreendimentos, tendo todas as unidades esgotadas em até 30 dias.

O Wish Bella Vista traz um projeto arrojado e moderno, com visual minimalista e sóbrio, desde a fachada, passando pelas áreas comuns, até as unidades de dois e três quartos, com 58 e 79 metros quadrados. O projeto arquitetônico tem assinatura do escritório Isabel Jácomo, já o decorado é assinado por Ana Maria Miller e Tainá Torres.

O residencial é o primeiro da linha Wish a ter previsão de tomada verde para carro elétrico, escadas com circuito funcional e minimercado autônomo, e conta ainda com churrasqueira ecológica a carvão presente em todas as unidades, previsão de câmeras na sala, cozinha e quartos, abertura de portões automática por meio de sensor para tags no carro, fechadura digital, tomadas USB nos quartos, além de armários inteligentes para recebimento de entregas, lazer completo, entre outros.

“O Setor Bela Vista é uma região de fluxo, com vasto comércio e serviços de grande e pequeno porte, com conveniências e pontos de praticidade em toda a sua extensão e ao redor. É um bairro em constante desenvolvimento e modernização, e ainda assim é um setor de atmosfera muito familiar. É por isso que o Wish Bella Vista vem atender a uma demanda real e que foi acelerada pela realidade da pandemia: comodidade, versatilidade, praticidade e qualidade de vida dentro do lar, tudo isso aliado à segurança e diferenciais de ponta”, afirma Marcello Moreira, diretor comercial da EBM Desenvolvimento Imobiliário.

Espaço Wish

A Linha Wish conta com empreendimentos em alguns dos principais setores em desenvolvimento da capital, como Pedro Ludovico e Aeroporto. Diante dos índices positivos, recordes de vendas e nas perspectivas para o futuro, a EBM lança agora o Espaço Wish, dedicado exclusivamente aos empreendimentos da linha. O local, sediado no Espaço EBM, na Alameda Ricardo Paranhos, reunirá os decorados de produtos com todas as suas especificidades e informações práticas, além de maquete virtual com possibilidade de interação.

O Espaço conta com dois decorados, de dois e três quartos, respectivamente, assim como demonstrativos de pontos da área comum, como os chamados lockers, armários inteligentes para a otimização e praticidade em receber encomendas em casa, e o minimercado autônomo.