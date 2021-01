O cenário de pandemia que se instalou ao longo do último ano trouxe mudanças significativas para o cotidiano de todos. Por exemplo, de acordo com um levantamento da Imovelweb, a procura por casas com quintal aumentou 96% em 2020, se comparado com o ano anterior. Neste contexto, a incorporadora EBM, em parceria com a EA3 Urbanismo, lança o Residencial Kazas Jardins Bellágio.

Localizado na região do Parque Atheneu, o condomínio fechado de casas busca atender a uma demanda pelo melhor custo-benefício e diferenciais de conforto, lazer e segurança, para realizar o sonho de famílias que sonham em morar em um condomínio fechado.



Em uma das regiões que mais tem crescido em Goiânia, o Kazas está envolto por praticidade, com opções de restaurantes, supermercados, padarias, academias, clínicas e hospitais, além de colégios, universidades e do Shopping Flamboyant. O contato com a natureza também faz parte da essência do projeto, de modo que o condomínio está próximo do Parque Carmo Bernardes, do Parque Marcos Veiga Jardim, do Sunset Wake Park e do Parque Flamboyant.

Com projeto arquitetônico assinado pelo escritório Isabel Jácomo, e design de interiores e decorado assinados pelas arquitetas Ana Maria Miller e Tainá Torres, o residencial traz casas com uma área construída de 80 metros quadrados, com dois quartos, suíte e duas vagas de garagem.



O Kazas ainda tem diferenciais como áreas de lazer entregues equipadas e decoradas, proporcionando espaços de boa convivência e bem-estar ao ar livre, projeto de segurança desenvolvido pela TecnoSeg, tomadas USB em todos os quartos, irrigação automatizada de jardins, além de um grande destaque: a possibilidade de construção de área gourmet com piscina.