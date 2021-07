O sorvete soft ou expresso, aquele conhecido pela casquinha e textura menos densa, ganhou novas leituras e protagonismo na nova aposta do renomado chef Ian Baiocchi. Alata Soft, localizada na Alameda Ricardo Paranhos, no setor Marista, foi inaugurada na última semana e segue a essência do Alata (já conhecida pelos amantes da marca).



O novo projeto reúne as referências regionais, a valorização do cerrado em novas combinações e propõe novas experiências de consumo do formato expresso, inclusive com opções zero açúcar.

A assinatura do chef está presente na concepção dos sorvetes, sundaes e milkshakes que tomam conta de um cardápio. “Trazemos a arte desde a beleza do sorvete, que é muito mais plástico, encantador. Aqui a bola dá lugar a uma espiral de sabor que marca desde o primeiro contato visual”, explica Ian Baiocchi. Mas vale dizer que os grandes fãs do Alata também encontrarão opções de gelatos servidos na primeira unidade.



O espaço conta com duas máquinas do sorvete soft, uma para os produtos zero açúcar e a outra para os convencionais, com açúcar. Desse modo, o sorvete se torna a base para as outras iguarias do cardápio, como a grande variedade de sundaes e milkshakes. Ian ressalta que o processo permite uma variedade incrível de combinações e sabores, com amplas possibilidades também para opções diets, que muitas vezes recebem menos atenção em muitos estabelecimentos.

“O processo de um milkshake de pistache, por exemplo, parte da base do sorvete expresso, que pode ser diet ou não. Então recebe uma pasta de pistache com chocolate branco, que nós produzidos, um crocante de pistache e aí é batido. Essa base do soft garante mais sabor e um milkshake inigualavelmente mais gelado”, explica o chef.