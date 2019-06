Grupo Toctao lança o condomínio horizontal Plateau d’Or

Investimento

A Oi investiu mais de R$ 78 milhões em Goiás no primeiro trimestre de 2019, um aumento de 198% em relação ao mesmo período do ano anterior. A operadora implantou rede de fibra ótica nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia no primeiro trimestre do ano. A companhia também investiu na sua rede móvel com a modernização de 123 sites no…