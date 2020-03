Grupo promove evento para apresentar novidades do "hub humano"

Hub Humano

O Grupo Toctao promoverá um inédito Digital Trading gratuito para apresentar as novidades do “hub humano” do condomínio horizontal Plateau d’Or, para cerca de 400 corretores. O projeto foi lançado em 2019 e tem assinatura da inglesa Broadway Malyan, mundialmente premiada pelo desenvolvimento de projetos urbanísticos inovadores. Os profissionais ainda poderão conhecer a estrutura…