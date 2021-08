A goiana WAM Group estreia nesta quinta-feira, 5, sua operação em Gramado, no Rio Grande do Sul. O Golden Gramado Resort Laghetto, que conta com investimentos de R$ 135 milhões, oferece infraestrutura e designer modernos, listando entre os maiores e mais luxuosos da região. Segundo a empresa, a operação ainda deve gerar mais de 560 empregos diretos e indiretos.

O Resort foi construído entre os vales e montanhas da Serra Gaúcha, em Carazal, a 3,6 quilômetros do Centro da cidade e a 3 quilômetros do Lago Negro/RS.

Com uma área superior a 30 mil metros quadrados, o empreendimento oferece 345 apartamentos de luxo em metragens que variam de 45,7m² à 64,8m² e opções de um ou dois quartos, ambos com suíte. São seis blocos destinados a hospedagem em seis pavimentos cada.

No quesito lazer, possui quatro piscinas aquecidas, sendo duas internas, fitness center, diversas salas de jogos e de vídeo games, espaços kids, saunas secas e úmidas, quadras de tênis e poliesportivas, Pub e Snack-bar panorâmico, lareira, áreas de cinema e teatro e uma adega exclusiva. O local oferece aos hóspedes todas as opções de pensão, com destaque para a modalidade All Inclusive.

100% das unidades comercializadas

Segundo a empresa os 345 apartamentos do empreendimento já foram 100% comercializados na modalidade de multipropriedade antes da inauguração (Especialidade do grupo), após 1 ano e 8 meses do lançamento.

Gestão do empreendimento

A Rede Laghetto estará à frente da gestão hoteleira do empreendimento. A marca pioneira na Região das Hortências, nasceu em 1989.

Expansão da WAM

O sócio conselheiro da empresa, André Luiz Garcia Ladeira, detalhe que a meta é dobrar o portfólio de gestão hoteleira e apresentar novos lançamentos até o fim deste ano.



“Entre dezembro de 2020 a agosto de 2021 entregamos quatro empreendimentos. Além do Golden Gramado Resort Laghetto, que é uma parceria com a Rede Laghetto, inauguramos hotéis e resorts em Penha (SC), Porto Seguro (BA) e Caldas Novas (GO)”, afirma.

