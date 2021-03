O Grupo Bio Instinto, com sede em Anápolis, doou para Unidade Básica de Saúde, no Parque Iracema, em Anápolis, respirador Microtak ,ventilador pulmonar, e instalou um trailer de álcool em gel no local, desde o dia 12 de março.

Em 2020 a empresa doou 10.000 unidades de Álcool em Gel para o Hospital de doenças tropicais HDT em Goiânia, 6 mil unidades também foram doadas como ajuda humanitária ao Estado do Amazonas, mais de 2 mil unidades doadas as forças de segurança em Anápolis e centenas de unidades para asilos e pessoas carentes.

Em parceria com a receita federal e o IFG , cerca de 6 mil vodkas apreendidas que seriam descartadas, foram doadas para a Bio Instinto e transformadas em mais de 4.000 unidades de álcool em gel, destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Em parceria com SEST/SENAT e PRF a empresa distribuiu 3 mil unidades do Asseptmax na mobilização do combate ao coronavírus nas rodovias federais em Goiás.

Já em 2021 a empresa promove uma ação social, com distribuição de de cerca de 4 mil unidades de álcool em gel Asseptmax 70% para pacientes que buscam atendimento para o tratamento da COVID-19 na unidade de Saúde do Parque Iracema.