Goianos lançam aplicativo para que você venda sua comida caseira na internet

O aplicativo Perto de Você dá oportunidade e espaço para as pessoas cozinharem em casa e vender para fora

Sabe quando você come algo na casa da sua mãe ou de um amigo e fala: você deveria cozinhar para fora para mais pessoas poderem experimentar da sua comida. Então, pensando nessas pessoas que cozinham bem, mas que não tem um capital para abrir um restaurante, os goianos Pedro de Oliveira e Leonardo Balestra criaram o aplicativo ‘Perto de Você’. Nele, os mestres dos sabores caseiros podem colocar suas iguarias para vender. Basta baixar o app na loja de aplicativos do celular (Google Play, App Store ou https://pertodevoce.app/) e fazer sua inscrição. É cobrada uma pequena taxa de adesão e, após isso, o ‘chef’ passa por uma capacitação, garantindo que os pratos comercializados no aplicativo sejam seguros e de qualidade. Além disso, o aplicativo oferece várias dicas para as vendas, como a melhor forma de usá-lo, orientações sobre como apresentar as imagens dos pratos, embalagens mais rentáveis e outras maneiras que melhorar o negócio caseiro durante a pandemia.

Energia para o Entorno

Para atender à crescente demanda por energia da região do Entorno, a Enel Distribuição Goiás está trabalhando para ampliar e modernizar as subestações de Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás, Luziânia, Planaltina de Goiás, Cristalina, São João da Aliança, Barro Alto e Corumbá de Goiás. A empresa divulgou que investiu mais de R$ 32,5 milhões nos últimos anos na região para melhorar o atendimento e o fornecimento de energia para mais de 225 mil clientes. As obras são para substituição de equipamentos antigos por aparelhos novos e modernos, aumento de potência instalada e implantação de equipamentos telecomandados, como disjuntores e religadores automáticos.

Edição limitada

Tic Tac lança balas com sabor Coca-Cola

A Tic Tac acaba de lançar um novo sabor para suas balas: Coca-Cola. A novidade havia sido apresentada no ano passado, mas só agora chegou às lojas do Brasil. Feito com o refrigerante, o produto terá edição limitada e já está à venda nos principais supermercados, lojas de conveniência e padarias de todo o país.

Mais opções para cuidar do sorriso

Rede Sorridents, uma das maiores redes de clínicas odontológicas da América Latina que conta com mais de 360 unidades em 18 estados brasileiros, acaba de inaugurar uma unidade no Setor Morada do Sol, aqui em Goiânia, e pretende abrir mais uma ainda nesse mês em Senador Canedo. Com as atuais inaugurações, Goiás conta com sete clínicas em funcionamento. A nova unidade está em conformidade com o “Novo Normal” das regras sanitárias em que a área de serviços está passando por causa da pandemia de coronavírus. Além dessas duas unidades, a empresa prevê a abertura de outras dez nos próximos dois anos aqui no Estado no formato Sorridents Lite. Entre os municípios analisados e com potencial, estão Formosa, Anápolis, Luziânia, Goianésia, Porangatu, Caldas Novas, Jataí e Catalão, e ainda o Setor Campinas, na capital.

Fibra ótica em Goiás

A Oi investiu em Goiás mais de R$ 55 milhões no primeiro trimestre de 2020, com foco na expansão da fibra ótica. como resultado, a companhia registrou aumento de 40% no número de clientes em Goiás de janeiro a março desse ano. A operadora disponibiliza internet por fibra ótica em Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Morrinhos e Rio Verde. No mercado corporativo a companhia vem investindo em soluções digitais, por meio da Oi Soluções, onde registrou aumento de 17% em receita de TI em Goiás no mesmo período.