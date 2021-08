Com aposta em tecnologia própria desenvolvida pela empresa, a marca goiana Sallo lançou a coleção versão 2022, Sallo Chronos. De acordo com os empresários da marca, Marcos Antonio (Diretor Presidente Grupo Sallo) e Maria Fernanda Bessa (Diretora Financeira Grupo Sallo), a coleção aposta em inovação e praticidade. "Desde o recorte único ao tecido exclusivo da nossa marca".

O evento, assinado pelo produto Romulo Diogo contou com a apresentação da modelo Ivy Moraes e com participação do ex bbb e cantor, Rodolffo Matthaus. A DJ Tati Junqueira comandou o som da festa.

A marca Sallo nasceu em 1996 em Goiânia e posteriormente teve sua sede própria transferida para o Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia. Com mais de 23 anos, além do mercado nacional conta com parceiros na Europa e nos Estados Unidos. A empresa aposta no mote do homem moderno e que se preocupa em elevar a auto estima nos vários ambientes que transita.

A marca do helicóptero também se estende ao público mais jovem com a Sallo Junior.