Prevendo o aumento na demanda de vendas devido a Black Friday e o período natalino, o Goiânia Shopping ampliou as estruturas criadas para facilitar a entrega de produtos comprados on-line em suas lojas.

“Ampliamos e melhoramos a área do nosso drive-thru, instalamos uma estrutura para o Delivery Center, que é uma plataforma completa focada em vendas on-line, e criamos o Bag Center, um local para entregadores deixarem suas mochilas, de forma a organizar melhor o processo de compras on-line, dar mais conforto a todos e garantir uma melhor experiência de compra”, explica o superintendente do Goiânia Shopping, Jonathan Palmer.

Delivery Center e Bag Center

Conforme o shopping, o Delivery Center é uma parceria com a startup que já implementa “centros de logística” dentro de diversos shoppings no país. Será uma central de entregas, que recebe o pedido do canal de vendas do lojista – site, WhatsApp, Marketplaces, APP’s de entregas, etc. – e o envia a um shopper profissional, que retira o produto na loja.

A empresa ainda promete um sistema que define a melhor rota para o entregador parceiro. Em seguida, o item é direcionado à central Delivery Center no shopping, passa por conferência, é embalado e disponibilizado para entrega imediata.

Com a estrutura há a possibilidade de entrega do produto no mesmo dia e, em alguns casos, em até uma hora.

Praça de Alimentação

Para os entregadores de aplicativos de delivery de comida, o shopping desenvolvou o Bag Center. Um espaço onde eles podem deixar as mochilas, enquanto se deslocam até as lojas para buscar as mercadorias que serão entregues.



Drive-thru e Locker

Em novo espaço, agora no Estacionamento G1 (próximo ao MR Salon), o Drive-thru conta com uma estrutura maior e o acesso foi facilitado. O serviço passou a ter quatro boxes de atendimento, e os clientes podem acessar o local pelas entradas de estacionamento da Avenida T-10 e da Avenida T-15.

Ao lado e integrado ao Drive-thru, o shopping oferece o Locker, um modelo inteligente e prático de entrega de mercadorias por meio de 60 gavetas-cofre. Para ter acesso à facilidade, ao realizar a compra pelo Whatsapp ou Instagram da loja, basta o cliente escolher a opção de retirada pelo Locker. Em seguida, ele receberá um PIN por SMS e por e-mail com o código e a informação de que o produto já está disponível para retirar em até 24h. Pronto! É só ir até o Locker, digitar o PIN recebido para destravar a gaveta e pegar a mercadoria, que estará devidamente higienizada.

O serviço de Drive-thru e de Locker são gratuitos. Além disso, para auxiliar clientes e lojistas, a nova estrutura conta com atendente durante todo o horário de funcionamento (das 10 às 22 horas).

Serviço

Drive-thru/ Locker/ Delivery

Horário de funcionamento: das 10 às 22h

Local: Estacionamento G1 / Ao lado do MR Salon

Custo: Retirada gratuita* (algumas opções de delivery poderão ser cobradas taxas de entrega)