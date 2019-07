Goiânia Shopping disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Para inspirar

Social O Goiânia Shopping disponibilizou vagas exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com uma comunicação visual lúdica, colorida e emocional, a novidade foi lançada nesta semana na presença de integrantes do projeto TEAmamos - voltado para famílias, educadores e profissionais que convivem com crianças e…