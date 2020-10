Goiânia vai receber a partir desta quinta-feira, 15, duas unidades da marca de extensão de cílios, Pink Lash. As franquias estão localizadas no Setor Oeste e no Residencial Alphaville.

As donas das unidades Bel e Bia Lasmar, mãe e filha respectivamente, realizam o lançamento oficial unidade do Setor Oeste, que contará com a presença da influencer e youtuber Virgínia Fonseca. A youtuber anunciou recentemente a gravidez do primeiro filho com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo.

A marca Pink Lash, fundada em 2016 pela paulistana Samara Martins é referência no exercício de extensão de cílios, que traz uma variedade em tamanhos e modelos de cílios. Além de focar no preservamento e hidratação dos cílios naturais no processo de extensão e após, a experiência de embelezamento do olhar. Com fios sintéticos colados individualmente do cílio natural a empresa possui modelos de extensão que variam de 70 a 320 reais.



A franquia fornece treinamento exclusivo para suas franqueadas de forma a garantir qualidade de serviço em todas suas filiais. A empresa hoje possui mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil e agora oferece seu serviço também na capital goiana.