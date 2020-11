O Festival Bar em Bar chega a sua 14ª, em 2020, com a tema “#VemSaboreBar, Pra volta ter mais sabor.”. Ação acontece d 12 a 29 de novembro, em 40 bares de Goiânia.

De acordo com a organização, o evento é uma opção para que o empresário do setor aumente o movimento e faturamento do seu estabelecimento, bem como um incentivo para a retomada responsável por meio de ações que estimulam o consumo indoor, por delivery ou Take Away.

Segundo Fernando Machado, presidente da Abrasel Goiás, o tema tem tudo a ver com o ambiente proporcionado pelos bares aos seus frequentadores. “No bar tudo se conversa. É uma instituição nacional que faz a alegria de todos. É um espaço democrático em que celebramos as nossas melhores relações. Por isso a pertinência do tema; estamos prontos para receber o nosso público, com todos os protocolos de segurança e higiene estão sendo seguidos, mas incentivamos também que o público saboreie o nosso cardápio no conforto da sua casa, via delivery ou take away.” diz.

O festival vem, desde 2007, atuando na promoção e valorização da gastronomia dos bares e botecos brasileiros, o festival tem por essência a reunião de amigos e famílias em torno de uma boa refeição.

Como nos outros anos, para participar do Bar em Bar, as casas têm que criar uma receita diferente daquelas já ofertadas no cardápio. A proposta é também uma maneira de estimular a criatividade dos chefs, fomentando a elaboração de novos petiscos, tornando o menu do bar cada vez mais atrativo.

Participantes

Diversos estabelecimentos tradicionais participam do evento como Celsin e Cia, Cervejaria Mangueiras, Cerrado, Cateretê, Boteco Posto 15, Officina Grill e Bahrem, a lista completa de restaurantes participantes e as promoções válidas estarão disponível no site: barembar.com.br, no dia 12 de novembro.

Competição

Para essa edição, o Bar em Bar realizará uma competição saborosa e que promete ser bastante acirrada, visto a qualidade dos estabelecimentos participantes. O público irá escolher qual o melhor petisco da cidade servido nos bares participantes do evento, a votação será presencial e os frequentadores receberão o acesso ao site de votação, que elegerá o “Garçom Simpatia” e o petisco campeão. A votação encerra no dia 29 de novembro e o público conhecerá os ganhadores em live de premiação, que será realizada no dia 08 de dezembro, no canal de Youtube - Festival Bar em Bar GO.

Serviço:

Bar em Bar 2020

Data: 12 a 29 de novembro

Saiba mais em barembar.com.br