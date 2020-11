Você já conferiu a decoração natalina do Flamboyant Shopping? Um verdadeiro cenário de contemplação. A começar pela área externa. Ao anoitecer, traz uma iluminação que dá forma a elementos do Natal, incluindo caixas de presentes e uma ambientação de luzes com cordões de LED, que revestem todo o shopping.

Outra atração percebida à distância é a árvore de Natal digital, com 25 metros de altura - o equivalente a um prédio de aproximadamente sete andares. Em exposição no Garden Flamboyant, ela foi produzida a partir de uma estrutura modular com ligas de aço, revestida por 4.900 módulos com 320 LEDs. Os efeitos de luzes e a música no ambiente, a transformam em um verdadeiro espetáculo de Natal.

Além de todo o encanto das luzes refletidas pela árvore, a atração também traz nos seus anéis de lead as mesmas palavras usadas na decoração do ambiente interno do shopping, como: paz, saúde, família, fé e gratidão. E em ambos os espaços, elas chegam para relembrar as pessoas do real sentido do Natal, celebrando os sentimentos mais importantes a serem cultivados neste momento.